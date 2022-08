Ventimiglia: prosegue la bonifica sull'incendio del monte Pozzo, nella notte sarà ancora presidiato

Sta proseguendo l’opera di bonifica dell’incendio divampato ieri sul Monte Pozzo a Ventimiglia dopo quello di domenica ad Airole.

Da questa mattina sono entrati in azione due Canadair, un elicottero oltre ai Vigili del Fuoco di Sanremo, la colonna mobile da Alessandria e i volontari della Protezione Civile. L’incendio, lo ricordiamo, si è sviluppato in una zona particolarmente impervia, anche se per fortuna lontana dalle abitazioni.

Gli elicotteri stanno terminando, insieme agli uomini a terra le operazioni di bonifica mentre stanotte il rogo sarà presidiato.