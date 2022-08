Ventimiglia: incendio boschivo di Airole provocato da un fulmine, oggi roghi tra Bevera e Verrandi. In azione elicottero e Canadair (Video)

E’ stato probabilmente provocato da un lampo, nel corso del temporale di domenica sera, l’incendio che ha distrutto una vasta porzione di bosco nel comune di Airole e che, dopo lo spegnimento di ieri, ha ripreso quest’oggi, attaccando anche le zone di Bevera e Verrandi a Ventimiglia.

La conferma arriva dal Sindaco di Airole, Maurizio Odoero, che insieme all’Amministrazione comunale hanno subito attivato la sala operativa, che ha coordinato le operazioni di spegnimento. Oggi l’incendio boschivo nell’entroterra di Ventimiglia ha ripreso in una zona impervia tra Bevera e località Verrandi.

Fortunatamente il rogo non è vicino ad abitazioni ma, proprio per la difficoltà dei mezzi di raggiungere il luogo dell’incendio via terra, stanno svolgendo alcuni lanci dall’alto, sia un elicottero che il Canadair, insieme ai Vigili del Fuoco.

Il Sindaco di Airole ha voluto ringraziare tutti i soccorritori: “I Vigili del Fuoco di Ventimiglia, la Protezione antincendio Aib di Bordighera e Ospedaletti ma anche chi sta lavorando oggi, per il rogo che si è riattivato. Voglio ringraziare anche la centrale operativa della Protezione Civile regionale, per il supporto aereo e operativo”.

Le zone colpite dall’incendio sono a circa un chilometro dalla frazione di Collabassa, sul monte Pozzo.