"Ventimiglia al collasso con i migranti": l'Onorevole Di Muro punta il dito contro il 'modello' del centrosinistra

“Negli ultimi due giorni sono stati offerti 380 pasti. La Caritas ha esaurito i vestiti da uomo e l’ambulatorio medico ha effettuato più di 100 visite mediche da inizio mese. La situazione a Ventimiglia è ormai insostenibile, la città è al collasso mentre proseguono senza sosta gli arrivi, per i continui sbarchi dei giorni scorsi a Lampedusa, in condizioni sempre più precarie dal punto di vista igienico-sanitario".

Interviene in questo modo l'Onorevole ventimigliese Flavio Di Muro, commentando la notizia pubblicata dal nostro giornale sulla situazione dei migranti nella città di confine. "È la certificazione del fallimento - termina Di Muro - su tutto il fronte del ‘non modello’ di accoglienza della sinistra. Lasciare allo stato brado decine di migliaia di immigrati irregolari sul suolo nazionale nuoce gravemente alla sicurezza nazionale e locale. Il 25 settembre cambia la musica col centrodestra al governo".

E' intervenuto anche il leader della Lega, Matteo Salvini: "Raffica di arrivi a Ventimiglia, dove la presenza di immigrati sta creando caos e problemi anche ai volontari che non riescono a garantire un’assistenza adeguata. È il risultato del disastro di Pd e 5Stelle che hanno cancellato i Decreti sicurezza. Non vedo l’ora che la Lega torni a occuparsi di sicurezza e immigrazione, per garantire regole, difesa dei confini e accoglienza dignitosa per chi scappa veramente dalla guerra. Presto sarò ancora in Liguria: il 25 settembre gli italiani faranno sentire la propria voce”.