Sanremo: ennesima perdita d'acqua, i residenti di strada vicinale Valle Armea "Adesso basta, vogliamo delle risposte" (Foto e Video)

“Siamo stanchi, nessuno ci risponde e non vogliamo sentirci come cittadini di serie B. Adesso basta!”: è il pensiero dei residenti di strada Vicinale Valle Armea a Sanremo, di fronte all'ennesima rottura di un tubo dell'acqua. Un gruppo di abitanti ieri si è radunato in strada per confrontarsi e chiedere l'intervento delle istituzioni. "Si fa un grande parlare di emergenza idrica e cosa dovremmo dire noi che vediamo una rottura alla settimana. L'ultima ha riversato acqua per giorni fino a via Armea" - aggiungono.

11 famiglie, una trentina di persone, il residente più piccolo ha 2 anni mentre il più anziano 85. Per arrivare in questa zona, si passa attraverso una zona industriale, si supera il punto dove alcuni anni fa è franato l'argine, rimasto transennato da allora e si arriva davanti ad una edicola votiva con una madonnina. Da qui in avanti inizia la strada vicinale dove oltre ai residenti ci sono anche delle imprese.

"La strada è quel che è - ci racconta un altro residente - ci passano tanti camion, il manto stradale è pieno di buche e c'è chi si è rovinato l'auto. A questo si aggiunge il problema delle tubature".

Chi dovrebbe intervenire? "In questi anni abbiamo sentito di tutto. Il Comune dice che la strada non è sua. Amaie interviene a cadenza regolare per le rotture sempre più frequenti. Ci chiediamo perchè non si possa sostituire o spostare direttamente la conduttura, costerebbe meno rispetto a far venire ogni volta l'impresa" - replicano.

Sulla strada ci sono ancora i segni di una nuova perdita ma quella di pochi giorni fa, all'ingresso della via era un vero e proprio fiume d'acqua. "Per due giorni abbiamo visto sprecare litri e litri d'acqua. Hanno finito il lavoro solo poche ore fa. Qua si esce al mattino senza sapere se quando torneremo ci sarà l'acqua o se uscirà marrone. - affermano - E' disagio serio che va avanti da anni, c'è il rischio che percorrendo questa strada qualcuno si faccia male o banalmente che si rovinino gli elettrodomestici e poi qui vivono famiglie, con bambini o anziani".