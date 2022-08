Incendi di ieri sera ad Airole e regione Panegai a Imperia: entrambi spenti e presidiati stanotte

Sono stati spenti e presidiati per tutta la notte, dai Vigili del Fuoco e dai Volontati antincendio, i due roghi che erano divampati nella serata di ieri ad Airole, nell’immediato entroterra di Ventimiglia e a Imperia in regione Panegai.

Nel secondo caso, lo ricordiamo, si tratta di una zona che ha visto impegnati i pompieri anche nella serata di domenica per un altro incendio divampato nelle campagne. Anche ad Airole non si registrano danni a cose, persone ed animali. L'incendio era in zona impervia.

In tutti gli interventi di ieri fortunatamente non si registrano feriti o intossicati, in quanto non ci sono case minacciate dalle fiamme. Gli incendi sono sotto controllo e in fase di bonifica.