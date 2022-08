Bajardo si sta ripopolando: arrivano i 'furesti' che lavorano in remoto e aiutano a mantenere ordine e pulizia (Foto)

Nuovi residenti e nuova vita per Bajardo, piccolo paese dell’entroterra di Sanremo, da sempre molto attivo per le diverse iniziative turistiche e sportive ma anche ricercato per la sua tranquillità e per la buona cucina. Ma i nuovi residenti, oltre a ridare lustro al borgo, lo aiutano anche per tenerlo in ordine sempre più bello. Un paese che vede molti ‘furesti’ lavorare in remoto grazie alla connettività 5G e che spera in un ripopolamento nei prossimi anni.

Tra i nuovi residenti c’è Ivana Tkalec, di nazionalità serba che è approdata nel 2018 nel borgo medioevale con il marito australiano, ma di origini sarde, David Carta. Durante i mesi invernali la coppia vive prevalentemente a Glasgow, in Scozia, mentre durante l’estate risiede nella propria casa di via Roma a Bajardo, a pochi passi dalla chiesa costruita a fine ‘800, dopo il terremoto.

Appassionata, come tanti altri stranieri, Ivana ama contribuire all’ordine e alla singolare bellezza di Bajardo che sta vivendo un periodo di forte ripresa. Ingegneri informatici, architetti, creativi ed esperti di comunicazione hanno infatti recentemente acquistato casa a Bajardo da cui lavorano in remoto per molti mesi all’anno.

Grazie alla connessione 5G, alla singolare posizione e ai numerosi eventi estivi che si tengono principalmente al Castello e alla Chiesa Vecchia, Bajardo sta lentamente arrestando lo spopolamento e spera in un prossimo futuro di riaprire la scuola primaria. Anche per questo motivo Ivana Tkalec Carta contribuisce con piacere all’ordine delle vie e a ridare valore a Bajardo.