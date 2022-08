Costarainera: Consiglio su Rivieracqua, duro j'accuse del vice Sindaco Mattia Amoretti all'opposizione

“Riguardo al recente consiglio comunale penso che si debba fare qualche precisazione. La minoranza ha chiesto un’inversione dei punti all’ordine del giorno e nel momento in cui è stato letto l’ultimo, quello riguardante Rivieracqua, si è alzata in maniera plateale interrompendo bruscamente i lavori del consiglio, senza offrire la possibilità di comunicare”.

Sono le parole del vice Sindaco di Costarainera, Mattia Amoretti, in relazione all’ultimo Consiglio comunale nel quale si è svolta la discussione su Rivieracqua. “Nessun consigliere di maggioranza – prosegue Amoretti - ha mai detto di essere favorevole alla privatizzazione dell’acqua, anzi. La questione di Rivieracqua era da portare in consiglio e dopo aver esaminato le pratiche non eravamo convinti del percorso indicato dal commissario Gaia Checcucci. Il potere decisionale non è nelle possibilità di Costarainera, ma dei comuni più grandi, che possiedono maggiori quote. In questi giorni i Comuni interessati si stanno riunendo per deliberare e il prossimo 10 agosto vi sarà un’assemblea in cui il nostro comune non avrà il mandato per votare”.

“Mi sarebbe piaciuto però – termina Amoretti - ascoltare la voce dei consiglieri più giovani, che stupiti assistevano a queste azioni repentine e tumultuose della minoranza. Credo che sia arrivato il momento che i dinosauri si facciano da parte per permettere ai cuccioli di crescere”.