Esce postumo l'album della band sanremese Yapoo Market con alla chitarra il compianto Valerio Venturi

Esce postumo l'album della band sanremese Yapoo Market. La band nata nel 2016 vedeva alla chitarra il compianto Valerio Venturi, al basso Alberto Bassora, alla chitarra solita Silvio Capostagno, alla batteria Silvio Gallo. Il combo con molti musicisti fuori regione. Dopo la morte di Valerio in arte Kosheda, è stato pensato l'EP Valerian in memoria di Valerio pubblicato dalla Freevolts Records di Torino. Partecipando l'estate seguente, nel 2020, a Sanremo Rock.

Nel 2022 gli impegni dei membri restanti impediscono attività live. Così si registra a distanza l'ultima opera comune. Il cd Hell's Wrath disponibile su Spotify unitamente al catalogo sterminato dei fratelli Venturi contiene 5 tracce in inglese, brani inediti più il singolo che fu dei Bios Sol Invictus, mai registrato in studio, qui risuonano è cantato ovviamente in Inglese.