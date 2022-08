Lotta all’occupazione delle case popolari: dal 2017 gli inquilini abusivi in provincia sono scesi dell’89%

Non solo investimenti per il futuro, ma anche un lavoro quotidiano per tenere costantemente sotto controllo le case popolari della provincia di Imperia.

L’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (ARTE) ha lavorato duramente negli ultimi cinque anni per individuare e allontanare coloro che si erano indebitamente appropriati di appartamenti nella zona.

I dati forniti dall’amministratore unico Antonio Parolini parlano chiaro: dal 2017 il numero di appartamenti occupati abusivamente è sceso dell’89% risolvendo una problematica particolarmente sentita soprattutto nella zona di Ventimiglia dove si trovava la metà degli inquilini indesiderati dell’intera provincia.

Cinque anni fa in provincia erano 29 gli appartamenti popolari occupati, ora sono solamente tre. Dei 29 inquilini abusivi ben 15 erano nella zona del Ventimigliese.

Grazie al lavoro di ARTE Imperia i numeri sono drasticamente scesi, ma ora serve un controllo preciso e incessante per evitare nuove occupazioni.

Il maxi progetto da 5 milioni di euro per le Gallardi di Ventimiglia ripoterà al primo posto l’attenzione per la sicurezza e la legalità all’interno degli alloggi popolari per evitare nuovi episodi di vandalismo e, soprattutto, le occupazioni abusive. L’obiettivo primario di ARTE sarà quello di lavorare in stretto contatto con la Prefettura per far sì che il lavoro svolto dal 2017 a oggi non sia stato vano.