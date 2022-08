Dopo 7 anni cambio di gestione per l'Ostello Cà Lavadin di Carpasio, si va verso un nuovo bando

Dopo 7 anni cambio di gestione per l'Ostello di Carpasio. La struttura in questo periodo è stata fatta crescere grazie a Marta Olivieri che nel 2015 a soli 26 anni, scelse di investire nel 'suo' territorio.

Il primo cittadino ci ha confermato l'intenzione di non voler perdere tempo lasciando la struttura chiusa in alta stagione dove si registra il maggior numero di presenze. In via temporanea l'Ostello è stato dato in uso alla Pro Loco ma a stretto giro verrà pubblicato un nuovo bando di affidamento.