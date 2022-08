Ventimiglia: indetto dal gruppo FB 'Dalle Calandre ai Balzi Rossi' concorso di fotografia digitale con iscrizione gratuita

In occasione della festa parrocchiale di San Bartolomeo a Latte di Ventimiglia, in collaborazione con il gruppo Facebook 'Dalle Calandre ai Balzi Rossi', gruppo nato proprio per pubblicare diffondere fotografie del mare e dell’entroterra a ponente di Ventimiglia, è stato indetto un concorso di fotografia digitale con iscrizione gratuita.

"Il mare, l’entroterra, data la sua bellezza, la natura incontaminata è ispirazione di molti fotografi amatori e non. Il concorso è l’occasione per rimarcare ancora una volta la bellezza di questi luoghi. I premi sono buoni acquisto: 1° premio: valore 100 euro, 2 premio valore 50 euro, 3 premio valore 30 euro.

La proiezione di tutte le foto e la premiazione dei vincitori sarà fatta il 18 agosto in concomitanza dell’esibizione dell’Orchestra giovanile di Ventimiglia diretta dal maestro Franco Cocco in piazza San Bartolomeo a Latte.

Si può richiedere regolamento del concorso e la scheda di iscrizione scrivendo una e-mail: dallecalandreaibalzirossi@gmail.com".