Sono 1.210 i nuovi casi di covid registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, 207 dei quali in provincia di Imperia. Il tasso di positività è oggi al 18,08%.

Cala il numero dei ricoverati all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo (41, meno 5 rispetto a ieri) dove però si registra la morte di un uomo di 81 anni. In totale le vittime delle ultime 24 ore in Liguria sono sette.

In allegato il bollettino e l’aggiornamento sulle vaccinazioni