Da in escandescenze in totale stato di ubriachezza e viene fermata dalle forze dell’ordine dopo la segnalazione di alcuni passanti.

E’ avvenuto in pieno centro a Sanremo, dove la donna ha anche rifiutato di fornire le proprie generalità agli agenti, oltre a insultarli e spintonarli.

E’ stata denunciata per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, per rifiuto di fornire le generalità e anche per ubriachezza manifesta con ordine di allontanamento dalla zona.