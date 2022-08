Taggia: Rivieracqua e il privato, appello di Lo Iacono "Prima di fare qualsiasi azzardo il sindaco si metta una mano sul cuore"

"Prima di fare qualsiasi azzardo, il sindaco si metta una mano sul cuore: possiamo e dobbiamo opporci all'ingresso del privato in Rivieracqua": è questo l'appello rivolto da Giuseppe Lo Iacono, consigliere comunale a Taggia, del gruppo "L'Alternativa". La questione è quella di Rivieracqua, l'avvallo alle modifiche statutarie e l'ingresso futuro del socio privato, sono un argomento che passerà nel prossimo consiglio comunale, previsto tra pochi giorni. "Ne discuteremo nella commissione consigliare - spiega Lo Iacono - ma lo dico già da ora, per il mio gruppo e per molti altri cittadini che in questi giorni ci hanno chiesto di intervenire, non ci sono i presupposti per fare entrare il privato".

Il servizio idrico dovrebbe passare da Rivieracqua, società affidataria in house, ad una newco, una nuova società mista, pubblico privato, attraverso una operazione societaria. Il privato verrebbe scelto tramite gara a doppio oggetto: sulla partecipazione societaria e sulle condizioni di gestione del servizio.

"Ho ricevuto molte lamentele da parte della popolazione su quello che si sta delineando per il futuro dell'acqua in provincia di Imperia. Un futuro che prevede l'ingresso del privato. - rimarca Lo Iacono - Nei giorni scorsi ho avuto modo di leggere una dettagliata relazione con un parere legale netto e chiaro: di illegittimità. Il documento, dello Studio Cocchi Taccogna Associati è stato inviato ai sindaci dei comuni dal consigliere comunale di Sanremo Andrea Artioli (Liguria Popolare). La relazione indica chiaramente che questo percorso che porterà all'ingresso del privato non è percorribile allo stato attuale".