Sanremo: Cinema sotto le stelle, domenica in piazza Santa Brigida il film di Woody Allen “Midnight in Paris”

Il film Domenica 7 agosto, alle 21.15, in piazza Santa Brigida a Sanremo, sarà proiettato il film di Woody Allen “Midnight in Paris”. Un appuntamento a ingresso gratuito per la rassegna “Cinema sotto le stelle”, organizzata da Pigna Mon Amour e CMC/Nidodiragno Produzioni.



"Si tratta di una commedia del maestro Woody Allen che qui si cimenta sul fronte romantico con il consueto successo. - spiegano gli organizzatori - La storia racconta le paradossali vicende di Gil Pender (sceneggiatore hollywoodiano con aspirazioni da scrittore, interpretato da Owen Wilson) e la sua futura sposa Inez (Rachel McAdams), in vacanza a Parigi con i - piuttosto invadenti - genitori di lei. Gil è già stato nella Ville Lumiere e ne è da sempre affascinato".



"Lo sarà ancor di più quando una sera, a mezzanotte, incredibilmente si troverà catapultato nella Parigi degli anni Venti con tutto il suo fervore culturale. In questo affascinante e straordinario viaggio nel tempo avrà occasione di incontrare Hemingway, Scott Fitzgerald, Picasso e tutto il milieu culturale del tempo. Un “miracolo” che cercherà di ricreare ogni notte. Questo susciterà, però, dei dubbi nel futuro suocero. Il film ha vinto l'Oscar nel 2011 come Miglior sceneggiatura originale".



"Tutte le proiezioni in piazza Santa Brigida sono a ingresso gratuito e impreziosite dalle speciali “pillole” dell'esperto di cinema Raimondo Bignardi che, ogni settimana, presenta il film con un breve video introduttivo alla serata. Il “Cinema sotto le stelle”, quest'anno alla sua sedicesima edizione, è sostenuto dal contributo economico del Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Sport e Manifestazioni (di concerto con l'Assessorato alla Cultura) ed è inserito nel calendario delle manifestazioni estive 2022 del Comune. La rassegna proseguirà giovedì 18 agosto con la proiezione del film di Ken Loach 'Il mio amico Eric'" - concludono gli organizzatori.