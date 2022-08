San Bartolomeo al Mare: l'araba fenice di Erica Marzo domani a Parole & Musica alla Rovere

Erica Marzo, laureata in Lettere Classiche, insegnante e giornalista pubblicista, attivissima in ambito sociale, sarà la prima ospite (Sagrato del Santuario di NS della Rovere, San Bartolomeo al Mare, giovedì 4 agosto, ore 21:30) di Parole e Musica alla Rovere, il piccolo salotto letterario di San Bartolomeo al Mare: la giornalista Damiana Biga intervista ogni sera un autore diverso lasciando spazio a piacevoli invasioni di campo messe in atto da musicisti sull'onda delle suggestioni suscitate dalle parole dell'autore. I brevi momenti musicali si alternano così a una piacevole chiacchierata, in cui il pubblico viene coinvolto e reso parte integrante dello spettacolo. Protagonista, insieme a tutti i presenti, la splendida location di piazza Rovere, il sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere, con il suo bellissimo albero di rovere, il ciottolato e la suggestiva atmosfera che ogni estate si ricrea nel cuore del centro storico del paese.

Erica Marzo ha curato la realizzazione di diverse riviste e attualmente dirige un periodico locale. A Parole e Musica alla Rovere presenterà il libro “L'araba fenice”, romanzo storico ambientato alla fine del XII secolo. L'accompagnamento musicale della serata sarà a cura di Attenti a quei due, un duo formato da Mauro Germinario al contrabbasso e Paola Lepore al pianoforte e all'arpa, magico strumento perfettamente contestualizzato nella narrativa della Marzo.

Venezia 1197. Elisabetta è l’unica figlia di un agiato mercante veneziano. Per volere del padre viene data in sposa a un suo ricco socio in affari di Costantinopoli. Questo matrimonio combinato sarà l’inizio di un lungo viaggio che porterà Elisabetta a scoprire se stessa e un mondo nuovo. Incontrerà sul suo cammino amici e nemici, affronterà situazioni difficili e imparerà a risorgere, come una fenice, per affrontare le nuove sfide e le grandi gioie che la vita ha in serbo per lei. Elisabetta scoprirà anche l’amore ma sulla felicità della giovane coppia incomberà lo spettro della Quarta crociata. Riuscirà Elisabetta a superare anche questo ostacolo, combattuta tra l’amore per la sua patria d’origine e quello per la sua Costantinopoli?



Attenti a quei due è un duo formato da Mauro Germinario (contrabbasso) e Paola Lepore (pianoforte e arpa). Germinario consegue il Diploma in Contrabbasso presso il Conservatorio "Giorgio Federico Ghedini "di Cuneo e dopo aver proseguito gli studi con diverse specializzazioni riguardanti soprattutto il mondo jazz, partecipa a varie registrazioni discografiche tra cui quelle con Alberto Fortis, Elio, Eugenio Finardi, Simona Bencini, Enrico Ruggeri e molti altri. Al momento è contrabbassista e bassista di alcune formazioni e compositore di musiche per RaiTrade.



Dopo la laurea di Lettere Moderne, Paola Lepore si diploma in Pianoforte presso la Scuola Musicale di Milano e il Conservatorio di Musica “N. Paganini” di Genova, consegue il Master in Psicologia Sociale della famiglia e diverse specializzazioni abilitanti all’insegnamento per materie letterarie. Dopo l’ingresso nell’orchestra CPSM presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano nascono diverse collaborazioni in varie formazioni che portano a esibizioni per il Comune di Milano, nel Veneto e in Liguria. Per consolidare il connubio dell’area musicale con quella psicologica prosegue gli studi con il Corso Triennale in Musicoterapia patrocinato dalla Facoltà di Scienze Psichiatriche di Genova, ottenendo nel 2011 il Diploma con il massimo dei voti. Ha recentemente deciso di coltivare la sua passione per l'arpa, della quale darà dimostrazione proprio in occasione della serata di giovedì 4 agosto a Parole e Musica alla Rovere.