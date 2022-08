Sanremo: scatta in autunno il nuovo corso di videomaking organizzato dalla Confartigianato

Prenderà il via ad ottobre il corso di videomaking organizzato dalla Confartigianato della provincia di Imperia in collaborazione con Andrea Languasco. L’associazione di artigiani, per essere costantemente al passo con i tempi, guarda infatti sempre più al mondo digitale. Dopo il corso social, che si ripeterà dopo l’estate con il docente Riccardo Ghigliazza, in autunno verrà organizzata una formazione dedicata alla realizzazione di video.

Il corso sarà curato dal video content creator Andrea Languasco e si svolgerà in presenza presso la sede della Confartigianato, in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo. Sono previsti sei incontri, ogni lunedì dalle 15 alle ore 18, per un totale di 18 ore. Il corso inizierà il 10 ottobre per concludersi, dopo sei settimane, con lezioni di 3 ore, dalle 15 alle 18, e si concluderà il 14 novembre.

Come strumentazione sarà consigliato avere un laptop, o anche un tablet, con installata la versione gratuita di Filmora Wondershare scaricabile sul sito: www.filmora.wondershare.net/it. Tra le materie in programma: le fasi della produzione video, gli strumenti del videomaker, tipologie di ripresa e movimenti di macchina con prove, approccio alla creazione di un video, l'editing, creazione di contenuti per i social.

Il corso è aperto ad aziende e a privati. Per esigenze organizzative, il termine ultimo delle iscrizioni è fissato tassativamente al 30 settembre. Per informazioni è possibile chiamare lo 0184/524517, mandare un messaggio su WhatsApp al numero 389/9588821 o inviare una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it.