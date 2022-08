Sciacarée a Triora: oltre 20 appuntamenti nelle Alpi Liguri, a 30 minuti dal mare

Domenica a Triora va in scena l'ultimo atto di Sciacarée, il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, che per sette week-end ha valorizzato i borghi che fanno parte dell'area protetta.

Dopo Cosio d’Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Rezzo, Mendatica, Pigna e Rocchetta Nervina (vedi qui i video), nel prossimo fine settimana Sciacarée si arrampicherà nella verdissima Valle Argentina, fino ai 780 m s.l.m. di Triora, un luogo dove perdersi per osservare la bellezza architettonica, fatta di carugi, volte e archi scavati nella roccia, antri scuri di case diroccate, portali d’ardesia con i simboli delle nobili casate scalpellati nel periodo post-rivoluzionario francese, le architravi scolpite, i marmi abrasi, i bassorilievi in ardesia e sculture affascinanti. A Triora ci sono ben due musei, il Museo civico e diffuso di Triora e il Museo di Triora Etnografico e della Stregoneria, dove sono esposti i resti archeologici rinvenuti nelle grotte e le testimonianze naturalistiche ed etnografiche più significative del territorio: da una ricca selezione di esemplari faunistici alla raccolta degli oggetti utilizzati ancora pochi decenni fa all’interno delle abitazioni e nella vita dei campi, sino alle suggestive ricostruzioni relative agli anni del famoso processo alle streghe, dalla Preistoria al Medioevo per giungere sino all’Età Moderna.

Con il suo programma articolato e condiviso - creato con la collaborazione del Comune, delle strutture sportive e agrituristiche - Sciacarée raggiungerà anche Realdo, Verdeggia e altre località facenti parte del territorio del Comune di Triora. Canyoning, arrampicata in falesia, fly fishing (pesca sportiva), trekking al Saccarello, escursioni in mountain bike, visite guidate del paese, passeggiate alla scoperta di alberi con un occhio solo, esperienze nel borgo, laboratorio e degustazione di cucina brigasca: a Triora sono in programma oltre 20 appuntamenti, un'offerta articolata, indirizzata non solo agli appassionati della montagna e dello sport, ma soprattutto a chi vuole passare un week-end o una giornata all’insegna della natura, della biodiversità, della condivisione, della comunità.

Programma completo di Sciacarée, sabato 6 e domenica 7 agosto a Triora:

SABATO 6 AGOSTO

Gita turistica nel borgo di Triora

Ritrovo a Sanremo FS ore 9:30.

Ritrovo a Taggia FS ore 9:50.

Descrizione della visita: Visita al centro storico e ai musei.

Partenza ore 17:00.

Evento gratuito a cura del Parco delle Alpi Liguri. Numero massimo 18 persone.

Prenotazioni: Roberta Giovannina +39 333 368 5156



Ore 9:00

E-Biking Tour

E-Bike international tour Realdo-La Brigue MTB su La Route de l’Amitié.

Giro in e-bike per esperti.

Con Giampiero De Zanet GAE.

Minimo 4 persone. Massimo 12 persone. Evento a pagamento 20,00 €. Prenotazione obbligatoria.

Consigliato: abbigliamento mtb, acqua/borraccia, k-way, pranzo al sacco.

Eventuale noleggio e-bike (e casco) a partire da 1,50 mt di altezza: da richiedere in fase di prenotazione, non garantito.

Ore 9:30

Museo Civico Piazza Tommaso Reggio

L’albero con un solo occhio

Trekking con Jack in The Green

Percorso teatralizzato. Escursione esperienziale, un’immersione totale nella natura, in una dimensione insolita. Rigenerazione garantita, con spiegazioni di carattere storico naturalistico e un momento di concentrazione e di rilassamento a contatto con il grande castagno dall’aspetto antropomorfo che ha ispirato le opere di un artista locale. Dal centro storico di Triora al Poggio della Croce, poi un bosco di abeti e fasce terrazzate con ginestra e rosa canina, un saliscendi nel bosco per l’antica strada per Gorda Sottana, fino al castagneto dove si trova l’albero con un solo occhio. Durata: 3h circa. Dislivello: 350 mt.

Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria. Minimo 8 persone. Massimo 12 persone.

Consigliato: scarponcini da trekking, pantaloncini lunghi, acqua.

Ore 10:00

Loreto

Scuola di arrampicata in falesia, con Ligurian Alps Outdoor.

Descrizione: Prova degli imbraghi, spiegazione delle attività da svolgere, utilizzo della parete attrezzata. Si arrampica a coppie. La linea facile, pulita, attrezzata. Durata 1h30.

Evento a pagamento 18,00 €. Prenotazione obbligatoria. Minimo 8 persone. Massimo 12 persone.

Consigliato: vestiti comodi, scarpe adatte.

Ore 10:00

Triora

Canyoning, con Canyoning Liguria.

Ritrovo a Triora, trasferta in auto al sentiero del Lago Degno (Molini di Triora), distribuzione del materiale, sentiero di avvicinamento al torrente, arrivo e vestizione, spiegazione, discesa nel torrente. Durata 4h00.

Evento a pagamento 60,00 €. Prenotazione obbligatoria. Per 8 persone.

Consigliato: vestiti comodi, costume da bagno, scarpe adatte.

Ore 15:00

Loreto

Scuola di arrampicata in falesia, con Ligurian Alps Outdoor.

Descrizione: Prova degli imbraghi, spiegazione delle attività da svolgere, utilizzo della parete attrezzata. Si arrampica a coppie. La linea facile, pulita, attrezzata. Durata 1h30.

Evento a pagamento 18,00 €. Prenotazione obbligatoria. Minimo 8 persone. Massimo 12 persone.

Consigliato: vestiti comodi, scarpe adatte.

Ore 15:00

Museo Civico, in Piazza Tommaso Reggio.

Come realizzare un pendolo. A cura di Elena Mazzini.

Evento gratuito. Senza prenotazione.

Prevedere biglietto di ingresso al Museo (4,00 €).



Ore 16:30

Museo Civico, in Piazza Tommaso Reggio.

Convivio sulle erbe, alla scoperta delle erbe attraverso la natura di Triora, tra aromi e profumi, tatto e olfatto. Passeggiata intorno a Triora. Con Karin.

Durata 1h30.

Evento gratuito. Senza prenotazione.

Prevedere biglietto di ingresso al Museo (4,00 €).

Ore 21:30

Museo Civico, in Piazza Tommaso Reggio.

Visita guidata del centro storico, con Raffaella Asdente GAE.

Evento gratuito. Senza prenotazione.

Prevedere biglietto di ingresso al Museo (4,00 €).

DOMENICA 7 AGOSTO

Trekking con Diego Rossi GAE

Realdo - Monte Saccarello - Realdo

Ritrovo a Sanremo FS ore 8:20.

Ritrovo a Taggia FS ore 8:45.

Durata 8h. Dislivello: 1200 mt.

Evento gratuito a cura del Parco delle Alpi Liguri. Numero massimo 18 persone.

Prenotazioni: Diego Rossi +39 329 151 2290

Chiesa di Sant’Antonio, Passo di Collardente, Statua del Redentore, Rifugio La Terza, Passo Garlenda, Passo della Guardia, Verdeggia. Durata 7 ore e mezza. Dislivello +/- 1.200. Difficoltà: EE. Consigliato: scarpe da trekking, cappellino, acqua, poncho, pranzo al sacco.

Ore 9:00

E-Biking Tour

Anello di Triora.

Giro in e-bike per esperti, con Giampiero De Zanet GAE.

Minimo 4 persone. Massimo 12 persone.

Evento a pagamento 20,00 €. Prenotazione obbligatoria.

Consigliato: abbigliamento mtb, acqua/borraccia, k-way.

Eventuale noleggio e-bike (e casco) a partire da 1,50 mt di altezza: da richiedere in fase di prenotazione, non garantito.

Ore 09:00

Triora

Pesca sportiva

Fly Fishing Experience

Ritrovo presso il Bar Vecchi Ricordi. Spostamento con mezzi propri verso la zona “Boschetto” (torrente) e allestimento stand per la costruzione di mosche artificiali e la dimostrazione di lancio tecnico. Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria.

Ore 10:00

Museo Civico, in Piazza Tommaso Reggio.

Alla scoperta degli insetti di Triora e BioWatching (micromondo degli animali).

Tutela della biodiversità e valorizzazione del paesaggio

Evento per famiglie e genitori con bambini, a partire da 5 anni.

A cura di Associazione Didattica Museale.

Durata 2h30. Evento gratuito. Senza prenotazione.

Prevedere biglietto di ingresso al Museo (4,00 €).

Ore 10:00

Loreto

Scuola di arrampicata in falesia, con Ligurian Alps Outdoor.

Descrizione: Prova degli imbraghi, spiegazione delle attività da svolgere, utilizzo della parete attrezzata. Si arrampica a coppie. La linea facile, pulita, attrezzata. Durata 1h30.

Evento a pagamento 18,00 €. Prenotazione obbligatoria. Minimo 8 persone. Massimo 12 persone.

Consigliato: vestiti comodi, scarpe adatte.

Ore 10:00

Triora

Canyoning, con Canyoning Liguria.

Ritrovo a Triora, trasferta in auto al sentiero del Lago Degno (Molini di Triora), distribuzione del materiale, sentiero di avvicinamento al torrente, arrivo e vestizione, spiegazione, discesa nel torrente. Durata 4h00.

Evento a pagamento 60,00 €. Prenotazione obbligatoria. Per 8 persone.

Consigliato: vestiti comodi, costume da bagno, scarpe adatte.

Ore 10:30

Museo Civico, in Piazza Tommaso Reggio.

Visita guidata del centro storico, con Raffaella Asdente GAE.

Evento gratuito. Senza prenotazione.

Prevedere biglietto di ingresso al Museo (4,00 €).

Ore 12:00

Realdo

Pranzo: la cucina brigasca.

Il menu degustazione comprende: Sugeli al brussu e al sugo, torta di bietole, torta di cipolle, torta di patate, formaggi di mucca e di pecora con miele, bruschetta di brussu, brussuse (calzone al brussu) e altre preparazione tipiche del periodo estivo in alta montagna.

Laboratorio: come si fanno i Sugeli.

A cura di Associazione A Vastera.

Evento a pagamento 20,00 €. Prenotazione obbligatoria.

Ore 14:00

Triora

Pesca sportiva

Fly Fishing Experience

Ritrovo presso il Bar Vecchi Ricordi. Spostamento con mezzi propri verso la zona “Boschetto” (torrente) e allestimento stand per la costruzione di mosche artificiali e la dimostrazione di lancio tecnico. Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria.



Ore 15:00

Loreto

Scuola di arrampicata in falesia, con Ligurian Alps Outdoor.

Descrizione: Prova degli imbraghi, spiegazione delle attività da svolgere, utilizzo della parete attrezzata. Si arrampica a coppie. La linea facile, pulita, attrezzata. Durata 1h30.

Evento a pagamento 18,00 €. Prenotazione obbligatoria. Minimo 8 persone. Massimo 12 persone.

Consigliato: vestiti comodi, scarpe adatte.

Ore 15:00

Museo Civico, in Piazza Tommaso Reggio.

Alla scoperta degli insetti di Triora e BioWatching (micromondo degli animali).

Tutela della biodiversità e valorizzazione del paesaggio

Evento per famiglie e genitori con bambini, a partire da 5 anni.

A cura di Associazione Didattica Museale.

Durata 2h30. Evento gratuito. Senza prenotazione.

Prevedere biglietto di ingresso al Museo (4,00 €).

Ore 15:30

Museo Civico, in Piazza Tommaso Reggio.

Energie universali della genesa.

A cura della Bottega della Luna.

Evento gratuito. Senza prenotazione.

Prevedere biglietto di ingresso al Museo (4,00 €).

Ore 17:00

Museo Civico, in Piazza Tommaso Reggio.

Usi di fluidi e polveri esoteriche.

A cura di Sibilla Martina.

Evento gratuito. Senza prenotazione.

Prevedere biglietto di ingresso al Museo (4,00 €).

Ore 21:15

Località Boschetto

Wild Life Experience

Proiezione video Le Bellezze della Valle Argentina.

A cura di Andrea Biondo e Magdalena Negro.

Evento gratuito. Senza prenotazione.

Sciacarée è un’iniziativa promossa con le risorse del progetto Alcotra Mito 5 “Esperienze Outdoor” che si svolge dal 25 giugno al 7 agosto a Cosio d’Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Mendatica, Rezzo, Pigna, Rocchetta Nervina, Triora, le sette località del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Sette località, sette week-end, quattordici date, un centinaio di eventi, buona parte dei quali gratuiti, che si concluderanno con il Trekking delle Alpi Liguri. Sciacarée è il nome in brigasco della Catena del Saccarello, le più alte montagne della Liguria.

Per ogni località, per ogni week-end – con la collaborazione delle Amministrazioni comunali, delle Pro Loco, dell’Ente Parco, dei privati – Sciacarée è un calendario di eventi: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di rilassamento, musica, attività per bambini e famiglie, per consentire a chiunque di venire nelle località del Parco a provare le esperienze outdoor. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di esperienze che vengono ripetute continuativamente durante l’anno, programmate o su richiesta, che l’escursionista, la famiglia, il turista, può organizzare a proprio piacimento. Il tutto è facilmente raggiungibile dalla costa, le località del Parco Naturale Regionale Alpi Liguri sono veramente a due passi dal mare.

Informazioni per il pubblico:

www.sciacaree.it

FB IG TW YT @sciacaree

Tel & WA +39 320 72 52 366