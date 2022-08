Dalla provincia di Cuneo: venerdì prossimo a Cortemilia un nuovo e ricco Aperitivo Culturale

Continuano a Cortemilia, in provincia di Cuneo, gli “Aperitivi culturali”, gli ormai tradizionali appuntamenti che propongono serate di cultura presentando molti protagonisti della letteratura, scrittori a personaggi della scena nazionale e anche locale. La prossima occasione è fissata per venerdì prossimo, presso Palazzo Rabino, dove alle 18.30 saranno presentati due volumi: “Un gelido inverno in viale Bligny” di Arianna Destito Maffeo, presentato da Annalisa Beccuti, e “Nel tempo sbagliato” di Bruno Morchio, presentato da Renata Barberis.

Gli appuntamenti, iniziati già nel mese di giugno e legati anche al programma di “Cortemilia è Cultura”, continueranno entrando poi anche nel programma della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia, offrendo così preziose occasioni agli amanti dell’arte e della cultura per tutto il periodo estivo. Gli eventi letterari sono organizzati dal Comune in collaborazione con la libreria “Liberi tutti”.