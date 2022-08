Airole: proseguono i lavori per garantire l'approvvigionamento idrico dalla vasca irrigua d'accumulo

In tema di siccità una buona notizia che riguarda il piccolo centro di Airole, paese della Val Roya nell’immediato entroterra di Ventimiglia.

Sono infatti a buon punto le lavorazioni inerenti la messa in opera delle pompe nella centrale idroelettrica di via Nazionale, per poter ripristinare l’approvvigionamento idrico ad uso irriguo nella vasca di accumulo.

In un momento di caldo torrido come questo e con la crisi idrica che pende sulle nostre teste come una spada di Damocle, per i terreni di Airole una boccata d’ossigeno.