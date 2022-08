Proseguono gli interventi sulle strade periferiche di Sanremo, a cura delle aziende che, nei mesi appena trascorsi, hanno posizionato tubi e cavi di sotto servizi.

Nelle ultime giornate il lavoro di asfaltatura ha visto interessata via Montà di Lanza, dove Vodafone aveva posizionato la fibra per il servizio Internet ai residenti.

Ora la strada è nuovamente asfaltata in modo corretto mentre i lavori stanno proseguendo in altre zone per un totale di circa 600mila euro di interventi.