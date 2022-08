Nuovo corso per l’esame di abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi organizzato dalla Confartigianato

La Confartigianato della provincia di Imperia organizza, in collaborazione con Antonello Cuttica della storica azienda Cuttica Ascensori srl di Sanremo, un corso per l’esame di abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi. La Prefettura di Genova ne ha recentemente pubblicato il bando.

Le lezioni si svolgeranno in presenza a Sanremo, presso la sede della Confartigianato in Corso Nazario Sauro 36. Sono previste due lezioni a settimana, da tre ore l’una, per un totale di 24 ore. Si inizia il 13 settembre e si proseguirà, ogni martedì e giovedì, dalle 17 alle 20, fino al 6 ottobre. Per partecipare al corso è necessario avere un’esperienza lavorativa in un’azienda ascensoristica.

Secondo quanto indicato, l’interessato dovrà inviare la domanda di ammissione all’esame in Prefettura entro e non oltre il 5 settembre. Pertanto, per esigenze organizzative, si consiglia di iscriversi inoltrando la domanda entro il 31 agosto all’indirizzo mail giovannini@confartigianatoimperia.it. Per info e costi è possibile contattare la Confartigianato telefonando al numero 0184/524517.