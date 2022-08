L’attore comico Paolo Hendel ospite oggi sulle frequenze di Radio Onda Ligure 101

Anche oggi su Radio Onda Ligure 101 intervista a un grande protagonista del mondo dello spettacolo. L’ospite di oggi alla 12 e 10 sarà l’attore comico Paolo Hendel.



Espressione della più pungente satira della realtà sociale e politica del nostro paese, Paolo Hendel ha iniziato la sua carriera negli anni ’80. La grande popolarità per lui arriva con la trasmissione Mai dire gol, creatura televisiva della Gialappa's Band (che l'hanno voluto anche per il loro primo film, Tutti gli uomini del deficiente del 1999, per la regia di Paolo Costella), dove nasce il personaggio Carcarlo Pravettoni, parodia del più cinico e spietato uomo d'affari. La chiacchierata di oggi sarà un’occasione per presentare il suo nuovo spettacolo “La giovinezza è sopravvalutata” che l’attore porterà in scena giovedì 4 agosto alle 21.30 all’Auditorium di Ospedaletti.



L'intervista, realizzata da Maurilio Giordana, sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.