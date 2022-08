San Lorenzo al Mare diventa il set del nuovo video di Chiara Ragnini

Una casa sul mare per restare abbracciati guardando le onde: comincia così il testo del nuovo singolo di Chiara Ragnini, in uscita con la fine dell’estate a segnare l’inizio di un nuovo percorso artistico. L’artista ligure, genovese ma ormai di casa dal 2009 nella Valle del San Lorenzo, ha deciso di omaggiare ancora una volta il territorio che la ospita ambientando le riprese del videoclip proprio a San Lorenzo al Mare, che in queste settimane è ambita e affollata meta turistica.

Il progetto audiovisivo “La casa sul mare”, che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di San Lorenzo al Mare, vedrà Chiara impegnata in giro per il borgo sabato prossimo insieme alla troupe di Ithil Factory, con la quale si muoverà in lungo e in largo per il paese spaziando dalla zona spiagge fino al centro storico e i caruggi, dalla passeggiata sino al Circolo Nautico e ai moli, con l’obiettivo di valorizzare la cittadina ligure confermata anche quest anno Bandiera Blu per la provincia di Imperia.

“Sono estremamente affezionata alla mia terra e, in particolare, alla riviera di ponente che mi ha adottata dal 2009” racconta Chiara “perciò un omaggio alle sue meraviglie e bellezze è estremamente dovuto. Ho scelto San Lorenzo come location del videoclip del prossimo singolo per regalare al paese un biglietto da visita realizzato con cura e amore, che possa mostrarne anche gli scorci meno noti a chi abitualmente la vive ogni anno in vacanza e a chi, da abitante, la assapora tutti i giorni".

La valorizzazione del territorio è un obiettivo che Chiara porta avanti da tempo: nel 2015, infatti, aveva già omaggiato il borgo medioevale di Lingueglietta con il video e singolo Tra le foglie. Le riprese e la regia saranno curate da Eugenio Ripepi, Cagliostro e Michele Patti, che ne curerà anche la fotografia, e la produzione e ideazione affidate a Fabrizio Noè. Gli abiti saranno a cura di Fuxia Abbigliamento. Si ringraziano Agenzia Tecnocasa Studio San Lorenzo s.a.s., il Comune di San Lorenzo al Mare e il CIV Il Giardino di Magdala per la disponibilità.

Chiara è attualmente impegnata in numerosi appuntamenti live, in costante aggiornamento:

12 agosto • Genova • Palco Sul Mare Festival

26 agosto • Ventimiglia (IM) • Libera contro le mafie

31 agosto • Riva Ligure (IM) • Note d'Autore con Geddo

4 settembre • Cipressa (IM) • LeMuse Festival

10 settembre • Diano Castello (IM) • Piazza Massone

25 settembre • Cremona • Corde & Voci d'Autore @ Acoustic Guitar Village

23 ottobre • Padova • showcase live Radio Studio 91 Live