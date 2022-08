Sanremo: abbattuti quattro pini marittimi nel parcheggio dell'ospedale, la protesta del Comitato Pat (Foto)

Il Comitato Pat di Sanremo ha scritto al nostro giornale dopo la segnalazione di alcuni cittadini sull'abbattimento di quattro esemplari di pino nel parcheggio interno all'Ospedale Borea di Sanremo avvenuto tra mercoledì e venerdì scorsi.

Secondo il Pat una direttiva europea vieta assolutamente i tagli di rami e alberi nel periodo di nidificazione degli uccelli e la legge sulla protezione della fauna selvatica ‘omeoterma’, prevede pesanti sanzioni per il disturbo dei nidiacei.

“Come ben chiarito dalla lettera formale inviata a maggio 2022 al sindaco ed all'assessore all'ambiente di Sanremo – evidenzia il Pat - su nostra sollecitazione da Marco Dinetti Responsabile Ecologia Urbana della Lipu, il periodo di nidificazione inizia dalla metà di marzo e prosegue fino alla fine di agosto ed è protetto a norma di legge. Come cittadini e come Comitato a tutela degli alberi e del paesaggio vogliamo biasimare fortemente la superficialità miope che indifferente all'afa, dell'utilità delle chiome ombrose e della emergenza che tocca persone e animali, persegue invece lo smantellamento di aree verdi ed habitat in totale controtendenza con le esigenze imposte dal clima e dalla società civile”.