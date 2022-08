La nostra lettrice Silvia ci scrive per segnalare la presenza di migranti in autostrada questa mattina nella zona di Ventimiglia.

“Ancora questa mattina in autostrada, barriera Ventimiglia, direzione Francia, gli utenti sono rimasti bloccati per più di un'ora dopo il casello per presenza di migranti a passeggio per la careggiata. Ciò avviene sempre più spesso. Situazione non più sostenibile per chi deve andare a lavorare e paga per avere un servizio. Possibile nessuno faccia nulla?”.