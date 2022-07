Passeur curdo di 32 anni faceva il passeur a Ventimiglia: arrestato nuovamente in Friuli

Un passeur curdo 32enne che era stato condannato a Ventimiglia, è stato nuovamente arrestato in Friuli. L’uomo era andato via dalla città di confine e si era ‘piazzato’ in una pineta per mimetizzarsi. Ma non completamente, visto che i Carabinieri della stazione di Barcola, piccolo centro della zona, lo hanno notato e portato in caserma.

L’uomo era senza documenti e, da una ricerca più approfondita, è emerso che era colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Alcuni mesi prima, a Ventimiglia, venne arrestato due volte con l’accusa di aver fatto il passeur, cercando di fare espatriare in Francia dei suoi connazionali clandestini.