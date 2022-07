Sanremo: Michele Gandolfi eletto segretario della Lega, "Nuovo corso nel segno della politica territoriale in mezzo ai cittadini" (Intervista)

Michele Gandolfi è il nuovo segretario cittadino della Lega a Sanremo. Lunedì sera è stato eletto il nuovo direttivo che vede l'ingresso anche di: Andrea Bonfà; Daniela Di Davide; Luisa Dagostino; Mattia Arnaldi; Guido Pregnolato e Viviana Modaffari.

Un nuovo corso organizzativo e all'insegna di una maggiore e migliore presenza sul territorio. Queste sono le chiavi per tracciare il nuovo corso del partito del carroccio. Per Gandolfi un ritorno sulla scena politica locale dopo che lasciò Fratelli d'Italia.



"Sì, sono trascorsi due anni e mezzo e ormai fa parte del passato. Oggi mi ha fatto piacere che si sia presentata questa opportunità grazie alla fiducia che ho ricevuto sia dal partito che dalla base. E' stato uno stimolo per cominciare un nuovo cammino politico in un momento particolarmente concitato, visto che ci troviamo a due mesi dalle elezioni politiche. - commenta Gandolfi - Lunedì mi ha fatto piacere vedere che in una serata così calda oltre a tanti iscritti c'erano anche due deputati, Edoardo Rixi e Flavio Di Muro, il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana, la consigliere regionale Mabel Riolfo, il gruppo consigliare di Sanremo. Non è poco e non è scontato".

Gandolfi prende il posto di Daniele Ventimiglia, già capogruppo in consiglio comunale a Sanremo e consigliere provinciale.



"Ci tengo a ringraziarlo per quanto fatto fin qui. Lui aveva oggettivamente troppe incombenze e comunque rimane un pilastro delle Lega insieme agli altri due consiglieri comunali. A livello territoriale abbiamo tanti eletti e una forza politica non indifferente. Lega di Sanremo ma che in realtà tocca anche i comuni di Ospedaletti, Taggia e dell'entroterra, un potenziale bacino di oltre 80mila voti" - ricorda il Segretario matuziano.

Un nuovo corso con quali urgenze?



"Sanremo ha registrato un vuoto politico per quel che riguarda la Lega negli ultimi anni, con responsabilità di tutti, ci mancherebbe. Serve una riorganizzazione. Credo che sarà determinante creare una sinergia tra tutti i comuni che si sono adoperati per i congressi, quindi, Ventimiglia, Sanremo e Imperia, ognuno con le rispettive competenze territoriali. Dall'elezione ho già avuto modo di incontrare molte persone a cui è piaciuto questo tipo di lavoro e hanno capito questo progetto che punterà molto sulla politica dei territori, quindi in mezzo ai cittadini per i cittadini. La Lega come partito, è sempre stata in mezzo alla gente e anche per questo tra le priorità c'è sicuramente quella di tornare ad avere di nuovo una sede territoriale dove riunirsi. Invitiamo la gente a cercarci perché credo sia indispensabile la conoscenza e il confronto".

Volete aumentare gli iscritti e magari riavvicinare qualche membro che in questi anni si è un po' allontanato? "Aumentare il numero di iscritti è importante ma vogliamo soprattutto motivare le persone, facendole tornare ad apprezzare la politica. - replica Gandolfi - Nelle imminenti votazioni di settembre bisognerà lottare contro l'astensionismo, sarà fondamentale riavvicinare i cittadini verso quello che sarà un momento importante per gli italiani. Sarà anche una elezione importante per tutto il centrodestra e non per il singolo partito. La gente non si deve riavvicinare perchè c'è Michele Gandolfi ma perchè ha la curiosità e la voglia di conoscere quello che facciamo a livello regionale, provinciale e locale. - approfondisce il segretario della Lega - Da parte mia e del partito massima disponibilità all'incontro e al confronto anche con chi magari ha scelto di non uscire dal partito ma giocare un po' in seconda linea. Strappi e problematiche del passato si possono superare. Ci sono persone che hanno fatto la storia della Lega e sono un valore aggiunto. Io sono uno degli ultimi arrivati e penso che il loro supporto ci permetterà di fare meglio perchè credo che la Lega a Sanremo debba tornare ad avere la giusta collocazione politica, senza lasciare indietro nessuno".