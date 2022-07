Nuovo direttore per la ASL 1 imperiese, il consigliere Trucchi di Bordighera "Dovrà affrontare sfide difficili"

"Il nuovo Direttore si trova di fronte a sfide difficili legate a criticità ospedaliere e territoriali"



Con queste parole Giuseppe Trucchi, consigliere comunale di Semplicemente Bordighera è intervenuto in merito alla nomina del Dott.Luca Filippo Maria Stucchi come Direttore Generale della Asl1 Imperiese. "Con piacere gli inviamo il nostro benvenuto e gli auguri sinceri per un buon lavoro. Con l'occasione ringraziamo di cuore il Direttore uscente Dott.Sivio Falco per il lavoro svolto con attenzione al nostro territorio e con un tratto umano che ricorderemo".



"Sfide difficili, prima tra tutte la gravissima carenza di personale sanitario e le conseguenti allarmanti liste di attesa. - spiega Trucchi - Per quanto riguarda Bordighera in particolare resta aperta la annosa questione della firma del contratto di privatizzazione dell'Ospedale S.Charles con tutti i pesanti interrogativi connessi,mai chiariti nonostante le nostre ripetute e insistite domande lasciate senza risposta".



"Sarebbe un gesto di chiarificazione se la nuova Direzione potesse tranquillizzarci circa tempi e modi della firma e particolarmente circa le necessarie garanzie dei servizi previsti nel bando di gara di quattro anni or sono e del loro integrale recepimento contrattuale. Restiamo fiduciosi in attesa, disponibili ad ogni collaborazione per il nostro servizio sanitario" - conclude Trucchi.