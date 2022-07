Lavoro in provincia di Imperia e assenza di stagionali, Berrino "Spesso si chiede di lavorare in nero per non perdere il reddito di cittadinanza o disoccupazione"

L'assenza degli stagionali, il lavoro in nero e i furbetti del reddito di cittadinanza, sono tematiche ben presenti anche in provincia di Imperia. La fotografia scattata dall'assessore regionale Gianni Berrino durante l'avvio dei lavori di ristrutturazione del centro per l'impiego di Ventimiglia, non lascia spazio a molte altre interpretazioni.

"I numeri sull'occupazione in estate ci dicono che sono in crescita sulla provincia di Imperia. Anche qui da noi mancano le risorse umane per far fronte alle richieste che arrivano dagli imprenditori. - sottolinea Berrino - E' un problema che si sta analizzando sia a livello nazionale che regionale. Ognuno dice la sua ma probabilmente le cause sono molteplici".

"Tra i lavori stagionali, la percentuale dei percettori del reddito di cittadinanza, circa 29mila in Liguria e quelli che sono dichiarati pronti a lavorare sono 14mila, il 53% non è occupato e questo è un dato su cui lavorare insieme agli stipendi. - ricorda l'assessore regionale - Certo, ci auguriamo che l'abbassamento del cuneo fiscale faccia salire gli stipendi dei lavoratori a rispetto dei contratti collettivi e alla brutta abitudine del lavoro in nero che deve essere estirpato perchè toglie garanzie e soldi dalle tasche dei lavoratori".