Imperia: venerdì prossimo, 'Onde Barocche al Monte' al Santuario di S. Croce al Monte Calvario

Venerdì 29 luglio alle 21.15 il Santuario di S. Croce al Monte Calvario ospita Onde Barocche al Monte, una serata tra musica barocca e tessuti d’arte che vedrà protagonisti da un lato lo storico del costume Alessio Palmieri Marinoni e il vicedirettore del Museo Diocesano di Albenga Don Emanuele Caccia, dall’altro gli interventi musicali con Raffaele Feo, tenore, accompagnato da Gianluca Ascheri, al pianoforte, che eseguiranno brani dalle opere e oratori più celebri di Händel, Pergolesi e Bach.

La serata è organizzata dalla Confraternita della SS.ma Trinità in collaborazione con il progetto di valorizzazione Formae Lucis, della Diocesi di Albenga-Imperia, e con la mostra Onde Barocche, in corso fino al 13 novembre al Museo Diocesano di Albenga, all’Oratorio della Ripa di Pieve di Teco e in tanti luoghi diffusi sul territorio, tra cui il Santuario di S. Croce al monte Calvario.

Disponibile per il pubblico un servizio gratuito di bus navetta a partire dalle ore 20.00 dal parcheggio della Tamoil.

Tutti gli aggiornamenti sulla mostra Onde barocche e gli eventi estivi su www.formaelucis.com(in basso la locandina dell'evento)