Rapporto di 'Save the Children': a Ventimiglia transitano le minorenni poi avviate alla prostituzione

In un report internazionale ‘Save the Children’ evidenzia i problemi di prostituzione minorile anche a Ventimiglia, al confine con la Francia-

Già qualche anno fa, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni aveva sottolineato l’aumento in percentuale di donne e minori provenienti dalla Costa d’Avorio negli sbarchi passando dal’8% nel 2015 ad un 46% nel 2019. Molte di queste erano state vittime di sfruttamento sessuale prima di arrivare in Italia (in Libia o in Tunisia).

Le ragazze minorenni di età compresa fra i 14 e i 17 anni arrivano in Italia non accompagnate. Come riportato dagli enti che seguono l’accoglienza delle minorenni ivoriane, arrivate in Italia trascorrono mediamente pochissimo tempo nelle strutture di accoglienza prima di abbandonarle senza lasciare traccia. Anche quando qualcuna di loro accetta di essere inserita in una struttura spinta dal desiderio di studiare, questo spesso non è sufficiente a farle restare per più di un mese, al termine del quale sembra vengano spinte dai trafficanti a migrare verso la Francia, dove dicono di avere parenti, senza però riuscire a fornire nomi precisi.

Per quanto riguarda la zona del confine Italia-Francia in cui vengono intercettate, si osserva una presenza numerosa a Ventimiglia, luogo da cui transitano per attraversare la frontiera con l’obiettivo di raggiungere la vicina Francia e più

precisamente Parigi. Come emerge dai colloqui svolti dai team di Save the Children con minori sbarcate a Lampedusa, queste giovani arrivano in Italia con una profonda stanchezza emotiva, paura, sconforto, preoccupazione per il futuro, bassa autostima, sensazione di non essere degne di avere un futuro sereno e una sfiducia generalizzata verso gli altri. È evidente quanto sia alto il rischio di sviluppare patologie psicologiche, vergogna e diffidenza nel raccontarsi e quanto queste donne possano facilmente diventare preda di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, essendo ri-vittimizzate con sempre più gravi conseguenze post-traumatiche.