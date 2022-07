Dolceacqua: perde il controllo dell'auto e finisce dentro un dehors, per fortuna non c'era nessuno (Foto e Video)

Il conducente di un’auto perde il controllo del mezzo per cause ancora in via d’accertamento e finisce dentro al dehors di un bar in via Roma a Dolceacqua, piccolo centro della Val Nervia.

E’ accaduto oggi pomeriggio verso le 16 quando l’auto, che procedeva in direzione mare, è entrata nel dehors dove, fortunatamente, non c’era nessuno altrimenti si sarebbero potuti registrare gravi feriti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione che ora stanno appurando i fatti. I danni al dehors e all’auto sono ingenti ma, come detto, nessun ferito.