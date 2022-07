A Riva Ligure è la notte del wrestling! Sul ring si decide la difesa del titolo European Pro Wrestling (Foto e Video)

Torna il grande Wrestling Professionistico nella splendida cornice di Riva Ligure. Questa sera alle ore 21 alcuni tra i lottatori di maggior rilievo internazionale si daranno battaglia sul ring di Piazza Ughetto a colpi di dropkick e bodyslam!

Grande la soddisfazione dell’assessore al turismo Francesco Benza che dichiara: “Siamo l'unico Comune in Liguria che assieme alla Federazione Italiana Wrestling offre questa interessante manifestazione. È un evento che il pubblico può vedere normalmente in tv ma difficilmente dal vivo, oltretutto in modo completamente gratuito senza far pagare ticket d’ingresso”



L'INVITO DEI CAMPIONI





"Il Pro-Wrestling è da sempre una delle attrazioni più innovative ed imprevedibili del pianeta, con atleti preparatissimi che vi guideranno in un viaggio fatto di divertimento e colpi di scena adatto a tutta la famiglia! La battaglia tra bene e male, buoni contro cattivi, vi appassionerà per 2 ore di azione non-stop con grandi novità per questa 4° edizione del grande Wrestling, quest’anno rinominato Clash at the Beach” - spiegano gli organizzatori.

Fiore all’occhiello della kermesse sarà la difesa del Campionato Mondiale EPW (European Pro Wrestling) detenuto dal “nostro” Fabio Ferrari, portabandiera del Wrestling italiano all’estero originario di Genova e pronto a dare spettacolo a suon di manovre aeree per il suo pubblico di Riva. Contro di lui un avversario temutissimo e tra i più popolari d’Europa: il maltese Gianni Valletta, soprannominato “The Wildman”, bestia di oltre 130 kilogrammi di cattiveria e potenza. Questa versione del Titolo Mondiale è stata vinta in passato da grandi nomi come John Morrison e Austin Aries e sarà difesa per la prima volta in Liguria.

Inoltre, tra i match di cartello, il guerriero mascherato Red Scorpion se la vedrà con il pluri titolato Tom La Ruffa da Nizza, l’Ultimo Templare, ex lottatore della WWE e Impact, le due federazioni più importanti del mondo, dove ha combattuto al fianco di superstars come John Cena e The Undertaker. In un match tra pesi massimi vedremo invece Jason Cannonball, atleta formidabile di oltre 170 kilogrammi contro il Gigante di Milano, Kronos, dal peso di 185 kilogrammi.