Sanremo: la siccità mette a rischio anche il Campo Golf, già ridotta l'irrigazione ma tra 10 giorni sarà stop

La siccità mette a rischio anche il campo da golf del Club ‘Degli Ulivi’ di Sanremo, impianto storico della città dei fiori che, già da una quindicina di giorni sta irrigando solo i ‘green’, ovvero le piazzole dove sono presenti le buche e in quelle di partenza. Il resto del campo, fiore all’occhiello del turismo matuziano che è utilizzato da molti sanremesi ma soprattutto da tanti turisti, non viene innaffiato per evitare di rimanere totalmente senz’acqua.

Il ‘laghetto’ del golf, che è alimentato da una falda sotterranea, ad oggi è sotto i 10mila metri cubi rispetto ai 25mila presenti normalmente. La conferma arriva dal Presidente del Golf, Franco Formaggini: “I rischi di rimane con campi ‘secchi’ ci sono – ha detto – perché se si va avanti ancora per una decina di giorni senza piogge, riusciamo a tenere duro. Oltre si inizierà a fare fatica e i problemi saranno evidenti, tenuto conto che il campo è uno strumento turistico importantissimo tra i più apprezzati per la sua cura”.

Mal comune mezzo gaudio: anche gli altri campi da golf italiani hanno gli stessi problemi: “L’unica speranza è che piova – prosegue Formaggini – anche se non dimentichiamo che situazioni simili sono già avvenute. In molti ricordano, circa 20 anni fa, il nostro campo completamente giallo. Il periodo più duro per noi inizia a metà giugno e va avanti fino a metà agosto. Oggi il clima sta cambiando e ieri, nel corso di una gara, abbiamo registrato l’87% di umidità”.

La situazione per il ‘Golf Club degli Ulivi’ è quindi difficile e, nonostante i veri e propri salti mortali che vengono fatti dalla direzione e dagli addetti e giardinieri, purtroppo la situazione non è certo delle migliori per i prossimi giorni. Anche se, ovviamente, i problemi di siccità sono di diversa natura, a partire dall’igiene personale e a quella per bere, anche l’irrigazione dei campi di un circolo come quello di Sanremo può creare gravi problemi per il turismo.

Una attrazione, tra le altre, per ‘big spender’ come accaduto nella serata di domenica. A sorpresa, infatti, è sceso da una Bugatti del valore di circa 4 milioni di euro, un Principe arrivato dall’Arabia Saudita, che aveva voglia di fare qualche buca. Ha percorso il campo e ha fatto i complimenti al Presidente Formaggini per la qualità dell’impianto. Ora si spera che possa arrivare un po’ d’acqua per evitare che la situazione possa precipitare.

(Foto di Tonino Bonomo)