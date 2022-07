Sanremo: oggi pomeriggio i funerali, il Centro Stan Kenton si unisce al cordoglio per De Scalzi

Unanime cordoglio ha destato la dipartita del maestro Vittorio De Scalzi, musicista e cantante di cui Sanremo ha conosciuto negli ultimi anni da vicino la sensibilità e la grandezza. Il Centro Studi Stan Kenton desidera unirsi alle moltissime voci che hanno reso omaggio alla memoria di questo artista, tributando a Vittorio un grato ricordo.

Pur non essendovi state, purtroppo, occasioni di collaborazione diretta, il presidente Freddy Colt così ricorda il musicista scomparso: “Ascoltai la prima volta De Scalzi dal vivo nel lontano 1999 al ‘Piccolo’ di Milano: cantava alcuni brani genovesi di Natalino Otto in stile brasiliano… Poi ebbi modo di conoscerlo da vicino soprattutto grazie al Club Tenco e alla frequentazione sempre più assidua di Sanremo da parte di Vittorio. Così si moltiplicarono le occasioni di incontro e scambio di opinioni musicali, quelle stesse occasioni in cui questo grande artista regalava momenti della sua arte a pubblici grandi come a intimi salotti. In ogni circostanza emergeva la sua bravura, il suo talento, ma soprattutto la generosità nel dispensare emozioni”. Lo salutiamo con rispetto e rimpianto, riconoscendone il valore di compositore, strumentista e cantante. Alle esequie civili che si terranno oggi a Sanremo il Centro Studi sarà rappresentato dal Dottor Romano Lupi, direttore responsabile del “Mellophonium”.

Il Consiglio Direttivo del Centro Kenton porge a Mara, a tutti i famigliari ed amici le più sentite condoglianze.