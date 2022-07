Sanremo: giovedì prossimo, proiezione film ‘This must be the place’ per la rassegna ‘Cinema sotto le stelle’

Torna nella consueta collocazione del giovedì il prossimo appuntamento della rassegna sanremese “Cinema sotto le stelle”, organizzata a quattro mani da Pigna Mon Amour e CMC/Nidodiragno Produzioni.

Giovedì 28 luglio (ore 21.15) sul grande schermo di piazza Santa Brigida il pubblico potrà vedere il film di Paolo Sorrentino “This must be the place”.

La pellicola del 2011, con protagonista Sean Penn, racconta la storia di Cheyenne, un ebreo cinquantenne, ex rock star di musica goth, rossetto rosso e cerone bianco, che conduce una vita più che benestante a Dublino. Trafitto da una noia che tende, talora, ad interpretare come leggera depressione. La sua è una vita da pensionato prima di aver raggiunto l’età della pensione. La morte del padre, con il quale aveva da tempo interrotto i rapporti, lo riporta a New York. Qui, attraverso la lettura di alcuni diari, mette a fuoco la vita del padre negli ultimi trent’anni. Anni dedicati a cercare ossessivamente un criminale nazista rifugiatosi negli Stati Uniti. Accompagnato da un’inesorabile lentezza e da nessuna dote da investigatore, Cheyenne decide, contro ogni logica, di proseguire le ricerche del padre e, dunque, di mettersi sulle tracce, attraverso gli Stati Uniti, di un novantenne tedesco probabilmente morto di vecchiaia.

Paolo Sorrentino è uno dei registi più importanti della sua generazione, vincitore di un Golden Globe, quattro European Film Awards, un Premio BAFTA, otto David di Donatello, otto Nastri d'argento, con pellicole come “Il divo”, “La grande bellezza”, “È stata la mano di Dio”.

Il “Cinema sotto le stelle” è sostenuto dal contributo economico del Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Sport e Manifestazioni (di concerto con l'Assessorato alla Cultura) ed è inserito nel calendario delle manifestazioni estive 2022 del Comune.

Prossimo appuntamento della rassegna sarà domenica 7 agosto con il film “Midnight in Paris”.

Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito e si fregiano della speciale presentazione firmata dall'esperto di cinema Raimondo Bignardi, che ogni settimana regala al pubblico della Pigna una pillola video di anticipazione dei contenuti del film.