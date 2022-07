Sanremo: da Paolo Pippione l'invito all'amministrazione "Installiamo la 'panchina' di Italo Calvino!"

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Italo Calvino (il 23 ottobre del prossimo anno), Paolo Pippione membro della ‘Famija Sanremasca’ ed ex Consigliere comunale e provinciale, propone a palazzo Bellevue il ‘Monumento alla panchina’.

La proposta, ovviamente, è per ricordare il grande scrittore e la fitta rete che lega l'uomo e le sue opere letterarie con Sanremo. “Emerge infatti – evidenzia Pippione - la ‘rumorosa’ assenza di segni tangibili e duraturi (non solo convegni che danno lustro a qualche oratore e poi tutto cade nell'oblio). Rilancio quindi una chiamata al coraggio collettivo di sostenere l'improcrastinabile realizzazione del monumento, straordinaria icona celebrativa dell'illustre figlio di Sanremo, da erigere al Rigolè, (al posto dell'ex edicola), di fronte a quel cinema Centrale dove da giovane recensiva film per raggranellare il sostegno al suo sogno di scrittore”.

Secondo Pippione, oltre a onorare la figura dell’illustre concittadino (richiamato anche a livello nazionale in occasione della morte di Eugenio Scalfari con il quale ha frequentato il Liceo ‘Cassini’) sarebbero sicuramente molti i turisti attratti da un ‘selfie’ sulla panchina sedutigli accanto: “Varrebbero un'impagabile pubblicità planetaria (con buona pace per lo snobismo esternato in proposito dalla sempre lontana figlia newyorkese. Da lungo tempo si parla di comitati per le celebrazioni ma il famoso scrittore e la nostra città meritano segni concreti e duraturi”.

“I tempi stringono – termina Pippione - ma io credo che, sotto l'egida del Comune e con l'adesione di associazioni e personalità, anche i costi troverebbero sostegno dall'adesione di numerosi cittadini”.