'Affaire' Toti-Mulè, la replica del deputato di FI: “Da Toti e totiani calunnie vuote, i fatti parlano da soli”

“Dopo un’intervista pubblicata stamattina dal Secolo XIX nella quale dichiaravo l’ovvio (e cioè che se Giovanni Toti sceglierà di schierarsi alle elezioni con il centrosinistra la giunta regionale di centrodestra andrebbe in crisi) sono stato oggetto di una reazione villana e scomposta. Come sempre accade, anche stavolta lo stesso Toti ha reagito con la superbia e la totale mancanza di argomenti rifugiandosi nell’insulto. Ci sono abituato, ripeto. Al pari del codazzo di suoi accoliti che mi hanno insultato. E che non meritano risposta essendo il livello dei loro argomenti uguale a quello di chi scrive un’offesa nei muri dei bagni di una stazione di servizio autostradale”, lo dichiara il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia Giorgio Mulè.

Il deputato azzurro prosegue: “Mi preme unicamente rispondere a chi (sempre nel perimetro totiano) ricorre alla più bassa delle calunnie accusandomi di essermi disinteressato in occasione di eventi tragici come il ponte Morandi o le alluvioni in Liguria. Costoro, in totale malafede, sanno (gli atti parlamentari sono tra l’altro lì a inchiodare le loro bugie al pari della memoria di telefoni e mail) che l’impegno è stato totale e continuo sia nella gestione delle emergenze che sul fronte degli interventi successivi. Si deve a questo impegno la definizione del decreto Genova o l’erogazione di fondi per decine di milioni di euro in legge di Stabilità (con emendamenti da me presentati e fatti accogliere) ai Comuni del Ponente o ancora la destinazione di milioni di euro per singole opere danneggiate dalle alluvioni a Imperia e provincia. Questo solo per citare alcuni aspetti: io sono stato al fianco di chi aveva bisogno. Tutto il resto, ribadisco, appartiene al solito minaccioso e vacuo modo di fare politichetta. Mi scivola addosso. Ho rappresentato in Parlamento prima e al governo poi il territorio dove sono stato eletto sempre con totale dedizione e attenzione dando sempre risposte ai cittadini e alle loro richieste. La mia coscienza è serena perché i fatti lo testimoniano”.