Sanremo: applausi per Bruno Gambarotta ospite della rassegna Libri da Gustare al Forte di Santa Tecla

Ieri sera nella splendida location del Forte di Santa Tecla è proseguita la rassegna “Libri da Gustare” l’appuntamento annuale dedicato all'editoria enogastronomica e di territorio promosso dall’Associazioni Culturale “Ristoranti della Tavolozza” e dal gruppo editoriale Morenews insieme alla Cna di Imperia e con il sostegno della Banca di Caraglio.

La manifestazione, che ha raggiunto l’importante traguardo della ventiquattresima edizione, di fronte ad un pubblico numeroso ha avuto come ospite Bruno Gambarotta e la presentazione del suo ultimo libro “L’albero delle teste perdute” Manni editore.

Sul palco insieme al giornalista Claudio Porchia anche l’esperta di galateo e bon ton Barbara Ronchi della Rocca che ha partecipato alla piacevole presentazione del libro e sottolineato gli aspetti più divertenti, fra cui una spiritosa descrizione del Barolo, un vino da regalare non da bere!!!

Bruno Gambarotta e Danilo Clavio (Cna Imperia)

Al termine in molti hanno voluto salutare lo scrittore, che ha ricevuto uno splendido e ricco cestino di prodotti del Ponente ligure offerto da Cna Imperia, associazione impegnata da tempo nella promozione delle eccellenze dell’enogastronomia del territorio.

Come tradizione della manifestazione è stata offerta una degustazione organizzata dalla Cna di Imperia, che in questa occasione ha proposto il gelato naturale della Gelateria Ola di Sanremo preparato con frutta a lm zero: un tris di limone, pesca e albicocca che ha deliziato il pubblico presente.

Lo staff della gelateria Ola di Sanremo

Federico Siccardi e De Montis Carol, titolari del laboratorio artigianale che si trova di fronte al Forte di santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto n. 12, hanno spiegato come si prepara un gelato artigianale, a partire dalla scelta delle materie prime e dall’attenzione in tutte le fasi della preparazione. Ed il pubblico ha molto apprezzato il prodotto portato in degustazione.

L’ultimo incontro della rassegna è previsto venerdì 5 agosto: una Serata dedicata a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino con “L’erbario di Marco Damele” ed. Zem. La raccolta degli erbari di un agricoltore appassionato della biodiversità ed attento alla sostenibilità Nel libro le illustrazioni delle specie più importanti, corredate dalle indicazioni sul luogo di raccolta e con piccole annotazioni sulle caratteristiche dei fiori e delle erbe.

Al termine dell’incontro una degustazione e presentazione di prodotti d’eccellenza enogastronomica proposti dalla Cna di Imperia