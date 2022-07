San Bartolomeo al Mare: Rovere d'Oro, questa sera il pianista Frédéric Lagarde

Si avvia rapidamente verso la fase finale il XXXIII Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale "Giovani Talenti" e "Premio Rovere d’Oro 2022" (Direttore artistico Christian Lavernier), che si svolge a San Bartolomeo al Mare (Sagrato del Santuario di N. S. della Rovere) fino a domenica 24 luglio. Oggi sono in programma le fasi eliminatorie del Rovere d'Oro e domani ci saranno le fasi finali, con la finalissima in forma di concerto serale, durante il quale i migliori classificati si esibiranno uno dopo l’altro, con il pubblico che sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza.

Questa sera (ore 21:15) sul Sagrato della Rovere si esibirà Frédéric Lagarde, uno dei più talentuosi pianisti francesi della sua generazione. Musicista eclettico, si avvicina a tutti i repertori, concentrandosi in particolare sulla messa in luce di autori sconosciuti e creatori del suo tempo.

Nato per divulgare la musica sostenendo i giovani artisti attraverso borse di studio e concerti nazionali ed internazionali, il Rovere d'Oro premia l'artista al di là dello strumento e del repertorio, ponendo al centro l'espressione artistica personale. In palio borse di studio per un valore totale di 6.000 €, premi speciali ed esibizioni per i migliori Giovani Talenti durante i concerti serali e concerti premio in Spagna e Italia per i premiati del Concorso Rovere d’Oro. I giurati sono Claudio Mansutti (Clarinetto), Federica Rapini (Pianoforte), Srdjan Bulatovic (Chitarra), Darko Nikevic (Chitarra), David Fons (Viola), Ruben Parejo (Chitarra), Frédéric Lagarde (Pianoforte).