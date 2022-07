Un magazzino è stato distrutto questo pomeriggio da un incendio in zona Calderara nel territorio comunale di Pieve di Teco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno dovuto lavorare diverse ore per avere ragione delle fiamme. Ingenti i danni alla struttura.

Presenti anche i Carabinieri della locale stazione che hanno ascoltato l'anziano proprietario dell'immobile per verificare le cause del rogo.