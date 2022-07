Bordighera: sanità, Toti presenta ai sindaci il nuovo ‘Saint Charles’ “Crescerà per andare incontro alle esigenze del comprensorio intemelio” (Foto e Video)

Inizia la nuova vita dell’ospedale ‘Saint Charles’ di Bordighera passato nelle mani del gestore privato ‘Iclas’ (Istituto Clinico Ligure di Alta Specialità), struttura del gruppo ospedaliero GVM Care & Research. Questa mattina il presidente Giovanni Toti ha incontrato le istituzioni ponentine nella chiesa Anglicana di Bordighera per presentare il nuovo gestore.

“C’è grande attenzione da parte di Governo e Regione verso il Ponente ligure - ha dichiarato Toti - anche ieri ho parlato con il sindaco di Taggia Mario Conio in relazione all’ospedale unico e non escludo che, grazie alla nuova gestione, il ‘Saint Charles’ possa crescere ulteriormente per andare incontro alle esigenze del comprensorio intemelio”. Toti ha poi annunciato novità anche per l’ospedale di Imperia: “Stiamo lavorando al reparto di Urologia che dovrebbe partire tra settembre e ottobre”.

“Il nostro è uno dei tre più grossi gruppi italiani a livello ospedaliero privato - ha aggiunto Sandro Mazzantini, patron di ‘Iclas’, Istituto Clinico Ligure di Alta Specialità - è un'operazione stimolante e sono certo che avrà successo. Questo è un progetto che va a favore della comunità e noi faremo quanto dice il capitolato. Garantiremo il funzionamento del pronto soccorso con un reparto di medicina, uno di ortopedia e uno di chirurgia. Ci sarà un'attività ambulatoriale per dare le risposte che servono. Verrà trasferita da Ventimiglia a Bordighera la dialisi ma vorrei realizzare un mio sogno, mi piacerebbe radunare il governo regionale e i sindaci, ma anche le pubbliche assistenze, i medici di famiglia e le associazioni per costruire il 'nostro ospedale'. Non dimenticheremo i comuni più lontani lavorando con la telemedicina. Vogliamo portare l'ospedale a casa dei pazienti grazie alla tecnologia in modo che sia capillare e creando luoghi di facile accessibilità. Cercheremo anche di portare professionisti di caratura per convincere chi ha bisogno di un ospedale anche da fuori provincia e, perché no, anche oltre frontiera”.

Le interviste

Il messaggio che arriva dal nuovo gestore è chiaro: “l'ospedale di Bordighera non sarà privato”. Proseguirà con l'attuale servizio alla cittadinanza alla quale affiancherà quella privata. La giornata, che ha visto la partecipazione dei sindaci del comprensorio intemelio e dei rappresentanti della giunta regionale, è poi proseguita con la visita all'ospedale 'Saint Charles' all'interno del reparto di dialisi attualmente in costruzione.