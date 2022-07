Il '1° Trofeo nuoto in mare – Città di Imperia', organizzato dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con la Rari Nantes, in programma domenica 24 luglio 2022, è stato ufficialmente rinviato a sabato 17 settembre alle ore 10.00. Il cambio di data è dovuto a ragioni tecnico-organizzative della Federazione Italiana Nuoto.