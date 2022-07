Imperia: questa sera il concerto del tedesco Joerg Abbing per il Festival Internazionale d’Organo “Serate organistiche leonardiane”

Il Festival Internazionale d’Organo “Serate organistiche leonardiane” presenta per questa sera alle 21 il concerto del virtuoso musicista tedesco Joerg Abbing presso la Basilica di San Giovanni ad Imperia Oneglia.

Sarà il terzo appuntamento della XII Stagione che da alcuni anni è diventata a tutti gli effetti il festival organistico della città di Imperia.

Il programma interessante per sonorità e tecnica prevede pagine della letteratura tedesca barocca e romantica con musiche di Johann Sebastian Bach, Johann Christian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart e Robert Schumann, che metteranno in risalto appieno le molteplici sonorità dell’organo della Basilica di San Giovanni

Nato a Duisburg nel 1969, inizia a studiare pianoforte e composizione con Alexander Meyer von Bremen e in organo con Günter Eumann. Studi di musica sacra protestante, organo, musicologia, storia dell'arte e studi tedeschi a Düsseldorf e Saarbrücken. Nel 1994studia organo con Gaston Litaize.

Durante i suoi studi lavora con André Isoir, improvvisazione con Naji Hakim. Dal 1995 è cantore e organista presso la Collegiata Evangelica di St.Arnual a Saarbrücken. Jörg Abbing ha insegnato improvvisazione organistica alla Saar University of Music di Saarbrücken dal 1997-2011 ed è stato docente di pianoforte e organo presso l'Istituto episcopale per la musica sacra di Speyer dal 1997-2016. Insegna come docente ospite al "Festival de la musique improvisée" di Losanna / CH, nonché alla "Conferenza organistica" presso l'Università del Michigan ad Ann Arbor (USA).

Nel 2002, la sua biografia del compositore francese Maurice Duruflé è stata pubblicata da Peter Ewers a Paderborn. Nel 2007 consegue il dottorato Dottorato in filosofia presso l'Università della Saarland con una tesi sulle opere d'organo Maurice Duruflé.

Nel 2011 ottiene la cattedra di pianoforte, improvvisazione e musicologia presso l'Università di Musica di Saarbrücken.

Tiene concerti e corsi in patria e all'estero, numerose registrazioni radiofoniche e CD.

La stagione organistica “Serate organistiche Leonardiane”, proseguirà la settimana successiva tornando alla Concattedrale di San Maurizio con l’organista Christian von Blohn.

L’ingresso è libero.