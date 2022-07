Il Procuratore di Imperia tira le orecchie ai cittadini "Tangenti, minacce e spari ma nessuno denuncia!" (Video)

“Già lo scorso anno feci un appello, rimasto inascoltato. Si continuano a verificare fatti di cronaca ma nessuno denuncia. E’ un problema che ci portiamo avanti da sempre e non si può pensare che i fatti si scoprano solo con le indagini. Serve la collaborazione dei cittadini”.

Sono le parole del Procuratore Capo di Imperia, Alberto Lari, pronunciate ieri sera nel corso della cerimonia del trentennale della strage di via D’Amelio, nella quale morì il Giudice Borsellino e la scorta. Parole precise nei confronti di chi non denuncia quanto accade attorno a sé, anche nella nostra provincia.

“Voi potreste dire: se non ci sono i fatti cosa denunciamo? Io, senza svicolare più di tanto, quando c’è stata la vicenda legata a tangenti e politica, nessuno ci ha denunciato nulla. A Bordighera e Ventimiglia c’è la mafia ma nessuno denuncia. In un anno non ho ricevuto una denuncia sul mio tavolo. Sparano due ragazzi a Sanremo e nessuno viene a denunciare. Ma come si spara e nessuno se ne accorge? Nella sentenza de ‘La svolta si parla di minacce. Credo che il modo migliore per ricordare Falcone e Borsellino è denunciare i fatti, fare i processi, avere fiducia nella magistratura. Io ci metto la faccia dopo una vita in questo lavoro. Siamo persone serie che hanno fatto sempre il proprio dovere".

"Se denunciate noi saremo dalla vostra parte – ha terminato Lari - in modo equilibrato e attento vi ascolteremo e raccoglieremo le vostre istanze”.