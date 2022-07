Strage di via D'Amelio, Confesercenti Imperia ricorda Paolo Borsellino e la sua lotta alla mafia

"'La lotta alla mafia dev’essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità'. Con questa frase di Paolo Borsellino, in occasione della strage di Via D’Amelio, vogliamo ricordare chi della lotta alle mafie ha fatto una battaglia morale, personale tanto da perdere la vita lottando contro esse.



Occorre parlare di mafie perché anche la nostra Provincia è stata colpita da questo fenomeno criminale, coinvolgendo anche il settore produttivo. Come Associazione di categoria rimaniamo in prima fila a disposizione di eventuali operatori che possano incorrere in situazioni di difficoltà, pronti per essere portatori per segnalare i casi alle autorità competenti.



Confesercenti Imperia",