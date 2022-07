Pontedassio: domani sera appuntamento con i festeggiamenti per Santa Margherita

La Proloco di Pontedassio si prepara a festeggiare Santa Margherita mercoledì 20 luglio. A partire dalle ore 19.30, subito dopo le celebrazioni religiose e la processione, i volontari della Proloco apriranno le cucine. Ravioli, coniglio, carne alla brace, frittura di totani sono solo alcuni dei prelibati piatti tipici tra i quali si potrà scegliere. Alle 21.30 la serata sarà allietata dalle note del gruppo Rita e gli evergreen per ballare sulla piazza. A seguire, intorno alle 22.00 un momento dedicato alla macumba, ballo di gruppo molto coinvolgente che mescola il fitness a passi dell’aerobica con danze latine e non solo. Sarà eseguito da esperti ballerini della scuola One Step Asd.



