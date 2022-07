L’associazione culturale 'Amici di Civezza' sta organizzando un evento per ricordare Fabrizio De André, un ‘Flash mob’ e una serata per stare insieme e ricordare il grande artista genovese.

Una serata aperta a chi sa suonare e cantare le sue canzoni o anche solo a chi ha voglia di ascoltare. L’ingresso e la partecipazione sono gratuiti. L’appuntamento è per il 30 luglio alle 21, in piazza della Chiesa. Per informazioni e prenotazioni scrivete all'indirizzo e-mail musica.amicidicivezza@gmail.com.