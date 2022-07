SANREMO: partito dall'Hotel Des Anglais il “DINNER EXPERIENCE” con i Food Ambassador of Ligurian

“Dinner experience” è un format ideato dal giornalista Claudio Porchia e dal marketer Franco Laureri, dove produttori e ospiti interagiscono insieme permettendo di scoprire gusti e sapori della tradizione enogastronomica ligure, una delle più importanti del paese. Un momento conviviale esclusivo con piatti realizzati da ottimi chef e accompagnati dai racconti sulla storia dei prodotti e dei produttori.

Grande successo per l’evento zero che ha visto come protagonisti i migliori produttori liguri: dal Basilico genovese Dop di Calcagno all’Olio EVO Dop della Riviera ligure del Frantoio Sant’Agata di Oneglia; dalle salse realizzate con l’arte del pestello e mortaio ai fiori eduli di Raverabio ed ai vini e distillati della Cantina Maffone

La serata si è svolta nella elegante cornice dell’Hotel des Anglais di Sanremo ed è iniziata con Flavio Corazza, ambasciatore del pesto al mortaio, che ha coinvolto gli ospiti, italiani e stranieri, nell’arte del pestello e del mortaio realizzando deliziose salse al mortaio, fra cui il pesto, testimonial della cucina ligure nel mondo. Con lui era presente Paolo Calcagno, patron di una delle aziende liguri più importante nel campo della produzione del pesto, il food ambassador by Liguria. Selfie e foto con tradizionale bouquet di basilico hanno caratterizzato questo momento. Il percorso sensoriale è proseguito con un tasting sull’olio EVO Dop della Riviera Ligure con Serena Mela del Frantoio Sant’Agata di Oneglia, che è stato servito sul Cappon magro dello executive chef Francesco Impieri. Questo piatto è stato impreziosito anche dai fiori eduli e il ketchup di Begonia di Tastee - RAVERABIO di Albenga, un nuovo prodotto che sta conquistando rapidamente molti consensi fra gli chef del Ponente ligure. Il menu è proseguito poi con le trofiette al pesto, direttamente da mortaio di Fabio Corazza, abbinate al Pigato della riviera ligure della cantina Tenuta Maffone, con una degustazione didattica, curata dalla produttrice Eliana Maffone, che ha introdotto i commensali nel percorso di Vinificazione con criomacerazione, bâtonnage e barrique. Il tortino di acciughe del mar Ligure ha degnamente terminato il percorso sensoriale della dinner experience, dedicata ai sapori e ai profumi della Liguria, coordinata dal direttore del Des Anglais Paolo Madonia, dal maitre Antonino Profeta e dagli chef Felice Munafò eFrancesco Impieri.

La Dinner With The Ambassadors Of Ligurian Food si è conclusa con una torta agli agrumi abbinata a una degustazione di Grappa di Ormeasco – Riserva - Gran Medaglia D’Oro a “Grappa Award” 2022 sempre della Tenuta Maffone.

“I complimenti e gli apprezzamenti del pubblico che ha partecipato alla serata - commentano dalla direzione dell’Hotel Des Anglais – dimostrano come il cibo e le tradizioni legate al mondo della cucina della tradizione siano gli strumenti più efficaci per la promozione turistica della nostra Liguria. Un’esperienza positiva e che riproporremo ancora ai nostri cleinti”

Grande soddisfazione anche fra i produttori che hanno partecipato alla serata e che hanno trasmesso ai partecipanti i valori e saperi della enogastronomia ligure .